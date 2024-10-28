Skip to Main content
Peace Burger
FEST BURGER
FEST BURGER
split and griddled beer-braised 5th quarter east german bratwurst, single onion-smash patty, cabot cheddar, vermont fermentation adventures celtic kraut, grainy mustard aioli, pretzel bun. próst!
Peace Burger Location and Hours
(802) 261-7465
8 Vermont Highway 17, Irasville, VT 05673
Closed
•
Opens Thursday at 12PM
All hours
